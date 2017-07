Lancement de la campagne de sensibilisation « marqués à vie »

Voir la galerie de photos

La Sûreté du Québec a lancé aujourd’hui, lors d’un point de presse au Quartier général de Mascouche sa nouvelle campagne de sensibilisation « Marqués à vie ». Elle vise à faire la promotion des comportements responsables en matière de sécurité routière plus spécifiquement sur la route 158.

« Marqués à vie » (www.marquesavie.com) indique bien la thématique à partir de laquelle s’articule cette nouvelle campagne de sensibilisation basée sur une websérie choc ainsi que de l’affichage. Ciblant principalement les usagers de la route 158, entre les villes de Joliette et de Mirabel, afin qu’ils adoptent un comportement sécuritaire, cette campagne met en lumière les conséquences tragiques de collisions mortelles sur la route 158, de cinq différentes familles. Le capitaine Éric Carle, directeur du Centre de services Saint-Lin–Laurentides de la Sûreté du Québec, soutient que « cette campagne-choc va droit au but, notamment par le biais du Web qui permettra aux usagers de la route à prendre conscience de l’importance d’adopter un comportement sécuritaire sur cette route. »

En plus de cette websérie, des panneaux routiers sont disposés aux abords de la route 158 ainsi qu’un affichage mobile sur une remorque de camion. Ces visuels visent à remémorer les destins tragiques afin de rappeler que sur la route, la vigilance est de mise en tout temps.

« Marqués à vie » s’inscrit dans la mission de la Sûreté du Québec et de ses partenaires engagés dans cette campagne de sensibilisation : la Société de l’assurance automobile du Québec, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, les villes de Mirabel et Joliette ainsi que les municipalités de Saint-Jacques, Saint-Paul et Crabtree. Il s’agit d’une démarche qui contribue à renforcer les messages de prévention en matière de sécurité routière et à améliorer le bilan routier.

Sur la photo:

M. Éric Carle, directeur du Centre de services Saint-Lin-Laurentides de la Sûreté du Québec, M. Marouan Belfakir, représentant de la Société de l’assurance automobile, M. Claude Thibault, directeur général de la région Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Mme Catherine Garon, capitaine au Service de police de Mirabel, Mme Guylaine Coursol, conseillère municipale de Mirabel, MM. Daniel Rivest, André Vermette et Nicolas Arbour, respectivement directeur, agent et inspecteur à la gendarmerie au Service de police de Mirabel, et M. Stéphane Maillot, lieutenant à la Sûreté du Québec.