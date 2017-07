Rapport financier 2016 - Diminution de la dette et surplus de 5 M$ pour Joliette

Le début de l’été est toujours l’occasion de présenter le rapport financier consolidé de la dernière année. Les états financiers présentés avec fierté par le conseil municipal de Joliette lors de la séance du 26 juin font ainsi état d’un excédent de 5 M$, ce qui représente 8% du budget, en plus de démontrer une diminution de la dette de 4 M$.

Ces résultats des plus positifs témoignent à nouveau de la rigueur de la gestion financière des élus municipaux de la Ville de Joliette. Une situation enviable qui permet d’assurer et d’améliorer la qualité des services et des investissements.

Dans son discours de présentation du rapport, le maire Alain Beaudry précise l’affectation des surplus de cet exercice. « L’excédent servira notamment à poursuivre le remboursement anticipé de la dette et celui du déficit actuariel du régime de retraite. Mais d’autres projets tels que la mise à niveau de la salle Rolland-Brunelle et l’aménagement de la réserve naturelle Marie-France-Pelletier en bénéficieront. »



Par ailleurs, la dette de la Ville a été réduite de 4M$. Cette opération aura été possible grâce au remboursement anticipé de celle-ci pour un montant de près de 1 M$. La mise en place de règles de gouvernance pour la gestion de la dette et à la diversification des sources de financement sont à la base de cette gestion responsable qui vise à réduire le fardeau fiscal pour les générations futures. Des mesures qui permettent à la Ville de Joliette de conserver une situation financière plus que respectable.