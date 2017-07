Hydro-Joliette double sa capacité pour la moitié du prix!

Pour augmenter la capacité de distribution du réseau électrique de la Ville de Joliette et lui permettre de répondre aux nouvelles charges, il était impératif d’agrandir le poste Alpha. Mission accomplie! La Ville de Joliette annonce la fin des travaux menés à l’interne avec brio, le tout, sans incommoder la clientèle desservie par Hydro-Joliette.

Pour le maire Alain Beaudry, il faut se réjouir de ces travaux effectués en grande partie par notre équipe et qui sont normalement donnés en totalité à des firmes d’ingénierie externes. « Je tiens à souligner le rigoureux travail de gestion et d’opération mené par Robert Parent et son équipe d’Hydro-Joliette depuis 2014. Pour la Ville, cet agrandissement représente au final un investissement de 2 M$. Pour des projets semblables menés dans d’autres villes propriétaires de leur réseau de distribution d’électricité ou pour Hydro-Québec, ces travaux représentent normalement une dépense supérieure à 4 M$. Nous pouvons donc être fiers de l’expertise de notre équipe! »

Plus performant et plus flexible

Le poste Alpha est un lieu de transition où Hydro-Joliette reçoit l'électricité d'Hydro-Québec à 120 000 Volts pour la transformer en 25 000 Volts et la transférer sur ses lignes de distribution permettant de desservir les résidences, commerces et industries de la ville.

Ce renforcement du poste Alpha permettra également à Hydro-Joliette d'avoir une plus grande flexibilité pour répondre aux situations d'urgence. Ainsi équipée, la Ville de Joliette est en mesure de répondre aux besoins de sa clientèle pour encore de nombreuses générations à venir!