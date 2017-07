Le ministère du Tourisme accorde 341 000 $ pour soutenir quatre festivals et événements de Lanaudière

Afin de faire rayonner les localités des circonscriptions de Lanaudière, au Québec comme à l'étranger, le ministère du Tourisme confirme l'attribution d'une aide financière totalisant 341 000 $ à quatre festivals et événements de la région pour la saison été-automne 2017. Cette somme représente une augmentation de 116 000 $ par rapport à la même période en 2016 et permettra de soutenir trois festivals et événements supplémentaires.

L'annonce de l'aide financière a été faite aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet. L'appui consenti provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant, chaque année, des milliers de visiteurs, les festivals et événements suscitent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« Investir dans le secteur événementiel, c'est investir dans l'économie de l'ensemble des régions du Québec. À cet effet, les festivals et événements représentent un levier important du développement touristique de notre destination et favorisent le maintien et la création de nombreux emplois. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière de voir notre gouvernement investir dans des événements de la région lanaudoise. En tant que ministre responsable de cette belle région, je trouve qu'il est important d'aider nos événements locaux puisque ce sont eux, entre autres, qui favorisent l'attraction touristique et permettent également de faire rayonner le Québec à l'étranger. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Festival de Lanaudière

1er juillet au 6 août 2017

305 000 $

Festival Mémoire et Racines

26 au 30 juillet 2017

15 000 $

Fous de théâtre

27 au 30 juin 2017

8 000 $

Internationaux de tennis junior du Canada

25 août au 2 septembre 2017

13 000 $

En janvier dernier, le gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l'enveloppe totale.

La bonification de l'aide financière permettra :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus par le programme;

d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;

de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;

de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, les nouveautés du programme permettront :

de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d'encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;

de privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;

d'appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique pour les festivals et événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu de la charge budgétaire associée à la réalisation de ces études.

Sur la photo:

Dr Simon Kouz, vice-président CA du Festival de Lanaudière

M. François Bédard, DG du Festival de Lanaudière

M. Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière