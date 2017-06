Une soirée sous le signe du plaisir, de l’enthousiasme et de la confiance!

Cette année encore, le Souper de la députée de Joliette a connu un vif succès, alors qu’une centaine de personnes ont assisté à cet événement organisé par l’exécutif de la circonscription, présidé par Thérèse Chaput. Devant une salle remplie à pleine capacité, Véronique Hivon et son invité d’honneur, Paul St-Pierre-Plamondon, l’ancien « orphelin politique » qui a trouvé sa famille au sein du Parti Québécois, ont prononcé de vibrants discours, sur le sens et l’importance de l’engagement politique.



La députée de Joliette était heureuse de rentrer dans son comté pour l’été, à l’issue de la session parlementaire, une session active et prolifique pour la porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice et de soins de fin de vie, qui fera d’ailleurs son bilan au cours des prochains jours. « Nous avons travaillé très fort, au Parti Québécois, pour obtenir des gains pour les Québécoises et les Québécois, faire des propositions concrètes pour améliorer leur qualité de vie, présenter une réelle vision d’avenir pour le Québec et rebâtir la confiance avec la population », a-t-elle déclaré.



Surtout, l’élue péquiste a profité de son allocution pour remercier et faire l’éloge du travail des militantes et des militants : « La grande force de notre formation politique, c’est d’être un parti fier et fort de ses militants. Les gens qui y œuvrent sont des gens de cœur, animés de convictions profondes, de cette volonté sincère de faire progresser le Québec, et le mener au bout de son plein potentiel », a-t-elle insisté, soulignant au passage que cette « base militante ne cesse de s’élargir, de grandir, avec de nouvelles figures qui émergent comme Paul et de nombreux autres, signe de la vitalité et du dynamisme de notre parti ».



C’est d’ailleurs pour ses « gens » que Paul St-Pierre-Plamondon, a choisi de se joindre au PQ, a-t-il confié d’entrée de jeu : « Je vais vous dire, quand je voyais des personnes comme Véronique Hivon au Parti Québécois, ça m’a inspiré confiance! », a-t-il lancé, provoquant les applaudissements nourris de la salle. « On a une équipe de grande qualité, compétente et dévouée. Les militantes et militants sont extraordinaires, ils sont accueillants, ouverts d’esprit, capables de se remettre en question, plein d’idées pour le Québec! », a poursuivi M. St-Pierre-Plamondon.



Celui qui a fait le tour du Québec au cours de la dernière année dans le cadre de la tournée « Osez repenser le PQ », a dit avoir fait le choix de la politique active « pour faire une différence, parce que c’est par la politique qu’on peut faire avancer et changer les choses », a-t-il martelé.



Inspirée par l’histoire et le parcours de l’histoire de Paul St-Pierre-Plamondon, la députée de Joliette a profité de l’occasion pour lancer un défi : « À la prochaine activité du Parti Québécois, amenez avec vous au moins un orphelin politique! Rassemblons, élargissons! », de conclure Véronique Hivon.