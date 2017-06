Le CRE de Lanaudière reçoit 168 000 $pour mobiliser les Lanaudoises et les Lanaudois dans la lutte contre les changements climatiques

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)recevraune aide financière gouvernementale de168 000 $ sur trois ans pour réaliser unprojet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) etpour sensibiliser les acteurs de la région aux enjeuxrelatifs à l’adaptation aux impacts des changements climatiques.

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, et la directrice générale du CREL, Mme Vicky Violette, se réjouissent de cette annonce faite par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, qui a confirmé au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), le 5 juin dernier, l’attribution d’une aide financière de 3 M$ en appui à son projet de mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques dans toutes les régions du Québec.

Dans le contexte où des efforts importants doivent être déployés afin de sensibiliser les Lanaudoises et les Lanaudoisà l’importance de l’action citoyenne, le soutien financier annoncé permettra de faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale autour des enjeux des changements climatiques et favorisera le rayonnement des pratiques exemplaires en matière de réduction d’émissions de GES et d’adaptation aux impacts des changements climatiques.

L’aide financière accordée permettra spécifiquement :

Deconcevoiret réaliserun projet visant la réduction des émissions de GES;

De sensibiliser les acteurs du milieu à l’adaptation aux impacts des changements climatiques et de dresser un portrait de l’adaptation dans la région;

De faire rayonner les pratiques exemplaires.

Coordonnée par le RNCREQ, cette initiative impliquera la participation des 16 conseils régionaux de l’environnement (CRE), qui sont déjà bien implantés sur le territoire québécois. LeCRE de Lanaudière mettra sur pied des activités de sensibilisation, de réflexion, de dialogue et de partage des initiatives exemplaires pour faire émerger, dans la région, une dynamique de mobilisation sur laquelle il sera possible de s’appuyer pour analyser des thématiques porteuses, selon les réalités qui lui sont propres.

Le projet s’amorcera par la tenue d’un forum organisé par leCRE de Lanaudière, qui sera l’occasion de mettre à jour le portrait des enjeux climatiques régionaux et de rassembler les leaders prêts à s’engager. Il s’achèvera par l’organisation d’un forum national qui permettra à l’ensemble des CRE du Québec et à leurs partenaires de faire le point sur l’ensemble de leurs réalisations.

L’aide financière accordée au projet est issue du Fonds vert et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, dont l’une des mesures vise à mobiliser le Québec dans la lutte contre les changements climatiques en soutenant des initiatives de la société civile et des communautés.

Citations :

« Je suis heureuse du financement accordé au CRE deLanaudière dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, une initiative qui viendra soutenir concrètement la mobilisation et l’action des citoyennes et des citoyens de Lanaudière. Avec l’appui d’organismes comme le CREde Lanaudière, nous progressons vers l’atteinte de nos objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques et nous préparons un avenir meilleur. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le CRE de Lanaudière est ravi de pouvoir compter sur un nouvel appui du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de poursuivre le travail de mobilisation amorcé au cours des dernières années. La démarche Par notre propre énergie a déjà permis de mobiliser une quinzaine d’organisations de la région et a notamment conduit à l’organisation d’une journée de formation en aménagement du territoire pour les petites et moyennes municipalités, en plus de constituer la bougie d’allumage du projet Embarque Lanaudière. Le CRE de Lanaudière invite d’ores et déjà toutes les parties prenantes de la région à collaborer et à manifester leur intérêt envers cette démarche de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique. »

Vicky Violette, directrice générale du CRE de Lanaudière



Sur la photo, de gauche à droite: Marc Corriveau, maire de St-Thomas, Gabriel Meunier, chargé de projets – Énergie et changements climatiques au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), Hélène Riberdy, présidente du conseil d’administration du CREL, Vicky Violette, directrice générale du CREL, ainsi que Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de Mme Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière.