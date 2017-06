Delphine Guinant et Pierre Lavallée candidats comme conseillers à Saint-Alphonse-Rodriguez

Deux autres personnes annoncent qu’ils se joignent à l’équipe d’Isabelle Perreault et qu’ils seront candidats à Saint-Alphonse-Rodriguez en vue des élections de novembre prochain. La conseillère municipale sortante Delphine Guinant et le propriétaire du Onze Onze Café du village, Pierre Lavallée, nouveau venu en politique, ont décidé d’appuyer la candidature d’Isabelle Perreault à la mairie.

Delphine Guinant est conseillère municipale depuis 2013. Assistante optométriste depuis 13 ans, Delphine était bénévole au comité de parents de l’école et siégeait au comité de la politique familiale et des aînés avant même son élection en 2013. Comme conseillère, elle a été, entre autres, responsable des loisirs et de la culture et a été membre du comité des festivités entourant le 175e anniversaire de Saint-Alphonse-Rodriguez.

« Avec Isabelle et son équipe, je veux remettre en marche la politique familiale et des aînés. C’est une priorité pour moi et je sais qu’Isabelle partage cette volonté. Isabelle a la force et la détermination pour augmenter les services aux familles et aux aînés de notre municipalité » a soutenu Delphine Guinant. « J’aime être à l’écoute des citoyens et les aider dans leurs démarches. Je le fais avec ma clientèle à la lunetterie et je le fais avec les citoyens de ma municipalité, c’est ma force » a-t-elle ajouté.

Pierre Lavallée est un entrepreneur. Après avoir travaillé dans le monde municipal pendant 10 ans à la ville de Pointe-Claire, Pierre a fondé et coordonné la ligue de soccer des Îles-de-la-Madeleine et en a assuré sa progression et sa pérennité durant 15 années, entre 1998 et 2013. De retour dans une municipalité qui l’a vu grandir, il a inauguré en juin 2014 le Onze Onze Café du Village, lieu de rassemblement social et culturel à Saint-Alphonse-Rodriguez. Pierre est un homme de passion, qui sait rassembler. Que l’on parle de développement économique ou culturel, d’embellissement du village ou de ses sentiers, il est partant pour y mettre toute son énergie. C’est cette énergie qu’il veut mettre au service des citoyens.

Delphine et Pierre, tout comme les candidats déjà annoncés Mireille Asselin, Jean Ouellet et Isabelle Perreault, rencontreront les citoyens au cours des prochains mois afin de préciser encore plus les actions qu’ils mèneront au cours des quatre prochaines années.