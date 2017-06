L'école secondaire Thérèse-Martin amasse des dons pour L'Entraide

Le conseil étudiant de l’école secondaire Thérèse-Martin avait choisi, en octobre dernier, la cause qu’il soutiendrait pour l’année scolaire 2016-2017. En effet, depuis 9 ans, le conseil étudiant choisi une cause pour laquelle il amassera des dons et publicisera des informations en lien avec l’organisme.

Cette année, l’organisme était l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain. Celui-ci est un organisme à but non-lucratif regroupant des enfants, des adolescents et des adultes vivants avec une déficience intellectuelle ainsi que leurs parents et amis de la MRC Joliette et des environs. L’organisme offre des activités de loisirs et répits, ainsi que 6 à 8 événements annuels et un travail adapté/création artistique en partenariat avec l’Arche Joliette, appuyée par une équipe d’intervenants jeunes et passionnés, par des bénévoles dédiés, la mission de l’Entraide passe par le plaisir, la rencontre, la créativité, stimulant un sentiment d’appartenance unique et précieux pour chaque personne.

Des activités comme la vente de photos avec le Père Noël, vente de photos de St-Valentin, vente de coupons de tirage pour gagner un grand chocolat de Pâques, une journée casquettes et autres activités ont permis d’amasser un montant de 901,20$.

Pour l’occasion, Madame Julie Bordeleau, était sur place pour recueillir le chèque.

Nous invitons la population à s’abonner à la page Facebook Loisirs TM afin de voir l’album photo de la remise du chèque et des autres évènements qui ont eu lieu au cours de l’année scolaire. www.facebook.com/loisirstm



Sur la photo

Jocelyne Houde & Roxane Potvin : techniciennes d’intervention en loisirs, Madame Julie Bordeleau de L’Entraide, Mme Bianca Sabourin, directrice, accompagnés du conseil étudiant. (Jade, Médéric, Gabriel, Marie-Noëlle, Hugo, Joanie et Camille)