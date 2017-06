Mireille Asselin et Jean Ouellet candidats comme conseillers à Saint-Alphonse-Rodriguez

Le conseiller municipal sortant Jean Ouellet et la nouvelle venue en politique Mireille Asselin annoncent qu’ils seront candidats à Saint-Alphonse-Rodriguez comme conseillers aux élections municipales de novembre 2017. Ils ont tous deux décidé d’appuyer la candidature d’Isabelle Perreault à la mairie et travaillent déjà avec elle à développer une vision et un programme.

Jean Ouellet est actuellement maire suppléant. Il a six ans d’expérience comme conseiller municipal. Auparavant, il était directeur régional au Ministère des Affaires municipales. C’est cette expérience qu’il offre aux citoyens de sa municipalité. En 2013, Jean Ouellet n’avait voulu appuyer aucun des candidats à la mairie et avait choisi de se présenter comme indépendant. Cette fois, il a pris la décision d’appuyer Isabelle Perreault à la mairie. « Elle a le leadership et l’expérience nécessaires pour être mairesse de notre municipalité. Elle est très investie dans la qualité des services aux citoyens, que ce soit en voirie, culture ou autre. Elle sait rassembler les gens et faire avancer des projets » a affirmé le candidat.

Selon lui, la municipalité est maintenant rendue à une nouvelle étape. Après la réalisation du projet d’égout et d’aqueduc du village qui a pris beaucoup d’énergie, et même, ralenti d’autres projets, il faut maintenant aller de l’avant. Embellissement du village, révision des règlements d’urbanisme, politique culturelle, services aux ainés, autant de chantiers auxquels Jean Ouellet souhaite apporter sa contribution.

Ayant vécu la vie de villégiateur depuis 10 ans à Saint-Alphonse-Rodriguez, Mireille Asselin est très impliquée dans la région depuis de nombreuses années. Architecte depuis trente ans, elle a réalisé de nombreux projets allant des garderies aux centres communautaires. De plus, elle a été, entre autres, présidente d’une chambre de commerce et d’un club de patinage artistique. Elle est actuellement présidente du Réseau des Femmes élues de Lanaudière et administratrice de la FADOQ Lanaudière. Elle souhaite aider l’équipe d’isabelle Perreault avec qui elle partage les valeurs d’ouverture, de transparence, de responsabilité, de développement durable.

Madame Asselin a souligné : « Je veux travailler à l’embellissement de notre municipalité et à son développement. En tant que résidente à temps partiel depuis dix ans, la mise en valeur des services à offrir aux villégiateurs est une priorité pour moi. » Avec Isabelle Perreault, au cours des prochains mois, ils vont rencontrer les citoyens pour préciser encore plus les actions qu’ils vont mener au cours des quatre prochaines années.

Pour toute question, il est possible de communiquer avec Jean Ouellet au 450 421-2004 ou par courriel à jean2013ouellet@hotmail.ca ou avec Mireille Asselin au 514 895-7915 ou par courriel à asselinarchitecture@videotron.ca.