Un camp d’été équestre au Domaine Sam-Calm pour les jeunes qui ont besoin de changer d’air

L’équipe du Domaine Sam-Calm souhaite informer les parents de jeunes âgés de 10 à 14 ans qu’un camp d’été équestre spécialement adapté pour eux est offert à Rawdon, dans Lanaudière. Les séjours d’une durée d’une semaine se tiendront du 25 juin au 21 juillet 2017. Les familles peuvent choisir la formule camp de jour ou de camp de vacances.

Les camps sont axés sur la pratique d’activités de plein air variées et bien entendu, sur l’équitation. Les programmes équestres en selle western du Domaine Sam-Calm sont conçus pour des cavaliers débutants et intermédiaires. Les jeunes auront l’opportunité de participer à un camp d’équitation où ils pourront acquérir: coordination, confiance, détermination autonomie, sentiment de liberté, respect des animaux et de la nature.

C’est dans un environnement sécuritaire et une atmosphère conviviale sous la supervision d’instructeurs certifiés que les enfants apprendront à leur rythme comment panser, nourrir et seller leur monture. De plus, les jeunes pourront découvrir d’autres disciplines, comme la voltige et le TREC (technique de randonnée équestre de compétition).

Sur un domaine enchanteur de 220 âcres, accompagné de moniteurs ou d’instructeurs qualifiés, les jeunes participeront à plusieurs autres activités: hébertisme, randonnées équestres et pédestres, baignade, “funny games” avec les chevaux, ateliers d’art, danse country, nuitée à la belle étoile et plus encore. Un Poney Club aussi offert pour les plus petits (6-9 ans).

Pour plus de détails concernant le camp d’été équestre, communiquer avec l’équipe du Domaine Sam-Calm au 450 834-8388 ou visiter le www.samcalm.com.