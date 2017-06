Isabelle Perreault candidate à la mairie de Saint-Alphonse-Rodriguez

La conseillère municipale Isabelle Perreault annonce officiellement qu’elle sera candidate à la mairie de Saint-Alphonse-Rodriguez en vue des élections municipales de novembre 2017. Déjà, plusieurs citoyens, anciens élus et nouveaux candidats, ont appuyé sa candidature. Elle s’est entourée, d’une équipe de candidats forts, de collaborateurs et de citoyens engagés. Les noms des candidats qu’elle a choisis pour constituer son équipe seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

« Je veux insuffler un vent de fraîcheur et un nouvel élan à Saint-Alphonse-Rodriguez » affirme madame Perreault. « Je préconise des valeurs d’inclusion », poursuit-elle. Sa proposition mettra de l’avant de nouvelles idées, tout en se souciant d’améliorer les services de base déjà offerts aux citoyens.

Ouverture, transparence, responsabilité et vision d’avenir font partie des valeurs incontournables qui orienteront ses actions. La candidate croit fermement à l’intelligence collective et à la force du travail d’équipe. Son intention est que les élus, employés municipaux et citoyens s’impliquent et s’engagent. Elle souhaite faire en sorte que tous œuvrent ensemble au dans le souci du bien-être collectif. Son objectif : une municipalité où le citoyen est au centre des préoccupations et est fier d’appartenir à sa communauté.

Conseillère municipale depuis 2012, Isabelle Perreault s’est installée à Saint-Alphonse-Rodriguez en 2004. Le charmant village est vite devenu une histoire de cœur pour elle et elle s’est rapidement enracinée dans sa communauté. Résidente du domaine du lac Marchand (4H) et mère de 4 garçons, elle y dirige une entreprise avec son conjoint depuis plusieurs années. Elle s’implique activement à l’école de ses enfants ainsi qu’auprès de plusieurs organismes communautaires depuis les premiers jours

Parmi les points marquants de son cheminement, Isabelle Perreault est, depuis trois années, coordonnatrice de la Chambre de commerce de Rawdon. De plus, elle est administratrice de plusieurs conseils d’administration, notamment celui du Carrefour Jeunesse-Emploi Matawinie, de la Caisse Desjardins de Kildare et du réseau des femmes élues de Lanaudière

Au cours des mois à venir, Isabelle Perreault souhaite faire preuve d’ouverture envers les idées et les besoins des citoyens. « J’invite les Rodriguais et Rodriguaises à me partager leur vision et leurs préoccupations afin que nous puissions ensemble assurer l’avenir de Saint-Alphonse-Rodriguez. » lance-t-elle. Dès maintenant, elle entreprend de rencontrer les citoyens et les représentants des associations actives à Saint-Alphonse-Rodriguez.