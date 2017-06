Succès sans équivoque pour la Journée de l’environnement à Saint-Alphonse-Rodriguez!

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez dresse un bilan positif de sa Journée de l’environnement qui a eu lieu le samedi 27 mai dernier au Centre communautaire Rodriguais. Dans une ambiance conviviale et invitante, l’événement a accueilli de nombreux citoyens et villégiateurs soucieux de leur trace environnementale, mais également plusieurs résidents intéressés à en apprendre davantage sur le sujet. Même le beau temps était de la partie pour assurer la réussite de l’événement.

Les moments-clés de la journée ont pris la forme de conférences à la fois instructives et passionnantes. L’entreprise Paysage Gourmand a entretenu l’audience au sujet de l’aménagement de bandes riveraines comestibles. Le Centre Refuge Nymous a sensibilisé les petits et les grands quant à la cohabitation avec la faune. Également, la Municipalité a profité de la situation pour présenter un bref compte-rendu des démarches entreprises en 2016 concernant la conformité des installations septiques ainsi que des étapes à venir en ce sens.



Afin d’enrichir encore plus leur expérience, plusieurs kiosques extérieurs proposaient aux visiteurs des informations, produits et services relatifs à l’environnement. Certains kiosques offraient des ateliers, notamment, celui du regroupement artistique les 4 K’ART qui proposait un atelier de décoration de « bacs bleus », mais aussi celui de la Brigade verte de l’école Saint-Alphonse où les élèves enseignaient le tri des matières résiduelles à la maison. Grâce à la participation de Bourgeois Chevrolet, les personnes présentes ont eu l’occasion de faire l’essai de la Volt et de la Bolt, deux modèles de voitures électriques actuellement sur le marché.



D’autres kiosques avaient une fonction davantage informative. Entre autres, celui du Regroupement des Associations de Lacs de Saint-Alphonse-Rodriguez (RALSAR), celui de l’entreprise Compo Recycle et celui de la MRC de Matawinie. La Pépinière St-Aubin et les Jardins de l’Écoumène proposaient à des prix intéressants une grande variété d’arbustes, arbres, fleurs, plantes potagères et semences adaptées au climat du secteur.

Finalement, les citoyens ont pu s’y procurer gratuitement des arbres grâce à L’Association forestière Lanaudière ainsi que du compost. Un gouter a été servi à tous les gens présents et des rafraîchissements ont été offerts par l’épicerie Métro famille Blanchard de Saint-Alphonse-Rodriguez tout au long de la journée.

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez souhaite remercier les nombreux bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps pour ainsi que les membres du comité organisateur. Le succès de cette journée leur est assurément attribuable. Pour plus de détails au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, composer le 450 883-2264 ou visiter le www.munsar.ca.