Plusieurs formes d’art et de patrimoine appuyées par la MRC de D’Autray

En mai, trois promoteurs ont vu leurs initiatives culturelles appuyées par la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray à la suite d’un appel de projets lancé par l’organisation. Ainsi, le Fonds Culture et patrimoine leur permettra de se partager une somme de 6 000 $.



Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert préparent un projet intitulé Translation – Réflexion dont l’objectif est de concevoir une œuvre d’art collective multigénérationnelle. Trois groupes de 12 personnes seront impliqués, soit des gens de 11 à 17 ans, de 18 à 49 ans et de 50 ans et plus. Pour chacune des catégories sont prévus deux ateliers où la notion de réflexion et de translation sera abordée. Chaque participant réalisera deux dessins de 4" par 4". Numérisés, photocopiés et configurés de différentes façons, ils seront ensuite collés sur un carton plastique de grande taille. Le tout résultera en une murale suspendue dans l’espace. Au final, les trois murales - une pour chaque génération – constitueront l’essentiel d’une exposition ouverte au public.



La Maison des jeunes de Lavaltrie souhaite mettre sur pied une chorale de chanteurs pouvant être opérationnelle tout au long de l’année. L’hiver dernier plusieurs jeunes lavaltrois ont uni leurs voix pour un concert de Noël et l’expérience s’est avérée satisfaisante et enrichissante. L’organisme compte sur une directrice artistique, une pianiste chevronnée ainsi qu’une chanteuse et violoniste d’expérience pour guider les participants. En plus de soutenir les jeunes dans leur apprentissage du chant et d’orienter leur ensemble, la Maison des jeunes aimerait les amener à se produire lors de certains événements comme la Fête nationale, le Symposium de peinture et la Fête de Noël. Il est même envisagé que la chorale dépasse les frontières locales pour se produire dans les autres municipalités de la MRC.



La Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie formera une activité de démonstration et de transmission des savoir-faire anciens dans les différentes sphères de la vie quotidienne. Rejoignant la mission de l’organisme visant à sensibiliser les visiteurs à la vie traditionnelle du début du 19e siècle, l’initiative se déroulera en l’espace d’une journée lors d’une date à déterminer en juillet. Des artisans y feront la démonstration des savoirfaire anciens (poterie, vannerie, forge, tissage, etc.). L’évènement accueillera aussi une exposition de photos provenant de sociétés d’histoire de la MRC dévoilant des scènes anciennes de la vie quotidienne et des objets utilisés il y a longtemps. De plus, des animations de style théâtral distrairont les visiteurs, tout en étant éducatives et un spectacle interactif animé par Philippe Jetté clôturera la journée.



Les personnes désirant bénéficier du Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de D’Autray pourront proposer un projet lors du prochain appel prévu en septembre 2017.