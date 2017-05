Un jeune de Saint-Côme député d’un jour

Le 29 avril dernier, Zachary Morin, un jeune de Saint-Côme, élève à la polyvalente des Chutes, a accompagné le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, lors d’une journée de rencontres dans la circonscription.

« Lorsque j’ai rencontré Zachary en mars dernier, il m’a expliqué son grand intérêt pour la politique et l’actualité. Je l’ai donc invité à m’accompagner pour lui montrer que la politique, c’est bien plus que des clips de 30 secondes lors des bulletins de fin de soirée à la télé. Je dois représenter mes concitoyens à Ottawa : c’est pour ça que je vais les rencontrer sur le terrain. C’est grâce à eux que je peux me lever au parlement, c’est eux que je dois défendre!», a expliqué le député.

La journée a commencé dès 8h30, à l’opération de nettoyage sur les berges de la rivière L’Assomption avec les scouts de Notre-Dame-des-Prairies. L’activité était organisée par le service des travaux publics à la ville de Joliette.

Par la suite, Zachary et le député ont rejoint André Villeneuve, député de Berthier au tournoi de la Ligue de hockey-cosom inter maisons de jeunes de Lanaudière (LHCMDJ). Ils ont assisté au match entre les équipes de Lavaltrie et de L’Assomption, avant de participer à la remise des médailles et à une mise au jeu protocolaire.

Après le dîner, ils ont participé à l’assemblée générale du Bloc Québécois de Berthier-Maskinongé à Louiseville. Le député de Joliette était orateur invité pour faire part de son expérience de parlementaire à Ottawa.

La journée s’est terminée après la participation au gala de reconnaissance des bénévoles de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Roxanne Turcotte, la mairesse de la municipalité, a noté la présence de Zachary en affirmant qu’il est important d’avoir une relève impliquée, en politique comme partout ailleurs.

En rétroaction de sa journée, Zachary a été enchanté d’avoir pu vivre cette expérience : « Ce que j'ai retenu, c’est que pour être un bon député il faut interagir avec la population et être présent pour eux. Un député doit également être impliqué dans notre région, comme le fait Gabriel».

«Les gens que nous avons rencontrés étaient intéressés lorsqu’ils me voyaient autant passionné par la politique. Pendant cette journée, j’ai enrichi mes connaissances en politique et j’ai pu voir comment se déroulaient des assemblées politiques, mais aussi à quoi pouvait ressembler le travail d’un député », a résumé Zachary Morin.

«J’ai énormément apprécié ma journée avec Zachary. Malgré ses 15 ans, il est au courant de pratiquement tout ce qui se passe dans l’actualité : tant au Québec qu’à l’international. Avec une curiosité comme la sienne, je n’ai aucune crainte pour son avenir!», a conclu M. Ste-Marie.

Si d’autres jeunes souhaitent vivre cette expérience, il est possible de contacter le bureau du député au 450-752-1940. L’autorisation parentale est nécessaire.