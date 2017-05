Une nouvelle adresse pour l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Depuis le 23 mai, l’Hôtel de Ville de Notre-Dame-des-Prairies bénéficie d’un nouvel emplacement et est maintenant situé au 132, boulevard Antonio-Barrette. Le déménagement tombe à point, les nouveaux locaux étant bien adaptés pour faire face aux besoins croissants de la Ville.

L’ensemble des services administratifs (mairie, direction générale, greffe, finances, urbanisme et services techniques) se trouvent dorénavant à cette nouvelle adresse. Le personnel municipal vous accueille donc dans un environnement fonctionnel qui permettra de répondre encore mieux aux citoyennes et citoyens.

« Ce déménagement découle de notre volonté à poursuivre un développement de notre ville qui est axé sur des services de qualité et c’est avec un grand souci d’économie ainsi que de rétention des coûts que ce réaménagement a été envisagé puis mis en place. Le nouvel Hôtel de Ville est à l’image de nos plus récentes initiatives en assurant une présence dynamique dans notre milieu », explique le maire, monsieur Alain Larue.

Rappelons que la Ville a fait l’acquisition de l’édifice de l’ancienne Caisse Desjardins situé sur le boulevard Antonio-Barrette en 2016 afin que ce lieu continue d’être au service des gens et puisse rester dans la communauté. Pour sa part, l’ancien Hôtel de Ville (225, boulevard Antonio-Barrette) sera converti en centre des arts et des loisirs et abritera les Services des loisirs et des saines habitudes de vie ainsi que du Développement culturel et des communications. Cette décision permet de maintenir des activités pour la population facilement accessible et près des plateaux sportifs et des écoles tout en offrant de nouvelles possibilités au point de vue artistique.

À noter que les numéros de téléphone, de poste et de fax restent les mêmes qu’auparavant et qu’il est toujours possible pour la population de s’informer par l’entremise du site internet de la Ville au www.notredamedesprairies.com, de la page Facebook ou de l’application mobile.

Les membres du conseil municipal vous invitent chaleureusement à découvrir votre nouvel Hôtel de Ville!