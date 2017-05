Sauvons notre aréna Familiprix de Saint-Gabriel!

La Ville de Saint-Gabriel invite tous les citoyens de la région et tous les amateurs de hockey du nord de Lanaudière à se mobiliser maintenant afin de sauver l’aréna Familiprix de Saint-Gabriel.

En effet, depuis 2012, le nombre d’heures de glace louées a chuté de manière draconienne, passant de 1272 heures en 2013 à 1032 en 2016. Ceci représente, par rapport à 2012, une diminution de 240 heures pour une perte de revenu d’environ 40 000 $.

De son côté, le hockey mineur est également en chute libre, les inscriptions passant de 148 joueurs en 2012 à seulement 112 joueurs en 2016.

Dans les deux cas, aucun plan de relance concret n’est en place.

Dans cette optique, la Ville de Saint-Gabriel appuie la venue d’une équipe Junior AAA au Centre sportif et culturel de Brandon pour la saison 2017-2018.

L’énorme crédibilité et le rayonnement important qu’apporteront une équipe de Junior AAA, non seulement au Centre sportif et culturel de Brandon, mais également à toute la région, justifient les clauses facilitantes qui sont présentement sur la table.

La Ville de Saint-Gabriel vous invite donc à vous rendre en grand nombre le jeudi 25 mai prochain à 20 h au Centre sportif et culturel de Brandon dans le cadre de la prochaine réunion du conseil d’administration du CSCB. Une décision finale sera prise par les membres du conseil d’administration du CSCB à ce moment.

Si nous voulons conserver notre aréna Familiprix, c’est le temps aujourd’hui de se faire entendre avant le vote final!

