L'équipe s’agrandit au CREL!

Plusieurs nouveaux visages sont apparus récemment au sein du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL). En effet, l’équipe du CREL a grandi avec l'arrivée de quatre nouveaux chargés de projets des plus qualifiés et dynamiques! Vicky Violette directrice générale du CREL, est fière de l’apport que ces nouveaux talents amèneront au CREL.«C’est une excellente nouvelle pour la mission du CREL que la venue de quatre nouvelles personnes au sein de notre équipe! Avec les nombreux projets que chacun-e d’entre eux a sous sa responsabilité, ce sont les municipalités, écoles, organismes communautaires, CPE, garderies, MRC et autres organisations du territoire lanaudois qui vont bénéficier de cette offre bonifiée de services diversifiés réalisés par le CREL et ses nombreux partenaires.»

Nouvelles expertises et nouveaux projets

Les quatre nouveaux membres de l’équipe du CREL auront à collaborer à la réalisation de nouveaux projets qui seront offerts sur l’ensemble du territoire lanaudois. Robin Bourgeois est le responsable du projet Cultivons et mangeons local avec la réalisation de 50 nouveaux jardins urbains dans Lanaudière. Gabriel Meunier est en charge des dossiers Énergie et changements climatiques. Il avait déjà réalisé un mandat pour le CREL en 2014-2015. Il s'agit donc d'un retour heureux et apprécié de part et d'autre au sein de l’organisation! Marie-Josée Berteau travaille sur différents projets dont SCORE, Brigade verte , Contrer la perte de biodiversité dans Lanaudière: réintroduction de l'ail des bois, 1,2,3... Triage!, Portrait des ICI en GMR, Covoiturage Lanaudière - J'embarque! Enfin, fort de ses trois années en réalisation de projets scientifiques et environnementaux et en sensibilisation au développement durable, Marc-André Poirier a trois dossiers sont sous sa responsabilité soit : Contrer la perte de biodiversité dans Lanaudière : réintroduction de l'ail des bois, Covoiturage Lanaudière - J'embarque! ainsi que la Conservation de milieux naturels pour la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière.



Invitation AGA

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) en profite pour inviter tous ses membres à participer en grand nombre à son Assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le mercredi 7 juin prochain à 19 heures à la salle 118 au Pavillon du Grand-Côteau situé au 2510, boulevard de Mascouche à Mascouche. Vous pouvez renouveler votre adhésion au CREL dès maintenant, découvrir les projets actuels du CREL et sa nouvelle équipe en vous rendant sur le site www.crelanaudiere.ca.

Sur la photo:

Vicky Violette (1ère à gauche à l’avant), directrice du CREL, est fière de sa nouvelle équipe. De gauche à droite: Robin Bourgeois - jardinage urbain, Gabriel Meunier - énergie et changements climatiques, Marie-Josée Berteau - gestion des matières résiduelles et communication (en collaboration avec notre contractuelle en communication Isabelle Padula) et Marc-André Poirier - milieux naturels et covoiturage.