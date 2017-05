L’échinacée jaune : nouvelle fleur emblème pour Notre-Dame-des-Prairies!

Les membres du conseil municipal ont récemment adopté l’échinacée jaune comme fleur emblème de la Ville. Cette initiative fleurie permettra de doter le territoire d’une plante ornementale qui est commune à l’ensemble de la population. Ce nouveau symbole a été choisi pour Notre-Dame-des-Prairies avec le désir de rassembler les gens et de développer le sentiment d’appartenance au milieu.

Facile d’entretien, cette magnifique vivace pousse facilement dans différents types de sols et possède une couleur vibrante qui égayera les plates-bandes d’août à octobre. Les Prairiquoises et Prairiquois sont invités à se procurer l’échinacée jaune et à créer des harmonies dans leurs aménagements tout en s’identifiant fièrement aux couleurs de la Ville.

C’est également afin de poursuivre les actions de la politique environnementale de la Ville que le projet de fleur emblème a été mis en place par la commission de l’environnement. Par la plantation d’échinacée jaune, les citoyennes et citoyens bénéficieront d’un milieu de vie embelli qui ultimement contribuera à améliorer la qualité de vie de toutes et de tous.

Sans aucun doute, l’échinacée jaune saura trouver sa place cet été en sol prairiquois. Attendez-vous à la voir un peu partout dans les aménagements paysagers de la Ville cet été!