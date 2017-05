Saint-Charles-Borromée présente ses états financiers 2016

Lors de la séance du conseil de la municipalité de Saint-Charles-Borromée tenue le 1er mai 2017, la firme d’auditeurs indépendants Boucher Champagne Thiffault inc. déposait son rapport d’audit sur les états financiers de la Municipalité, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016.

L’année 2016 se solde par un excédent de l’exercice de 807 717 $. Nous vous présentons un tableau sommaire des résultats et de la situation :

Résultats sommaires de l’exercice 2016

Revenus 17 611 889 $

Dépenses (16 804 172 $)

Excédent de l’exercice 2016 807 717 $

Principales variations par rapport au budget initial

Services rendus 225 000 $ R+

Impositions de droits 210 000 $ R+

Hygiène du milieu 230 000 $ D-

Loisirs et culture 185 000 $ D-

R+ : Revenus supplémentaires | D- : Dépenses moindres

Le surplus accumulé non affecté par la Municipalité de Saint-Charles-Borromée se chiffre maintenant à 1 331 674 $.

Au cours de l’exercice 2016, la Municipalité a procédé à des investissements en immobilisations totalisant 6M$ dont voici les principaux :

Investissements

Travaux de voirie et trottoirs 4 475 000 $

Parcs et terrains de jeux 165 000 $

Centrale d’eau potable 808 000 $

Conduites d’égout 89 000 $

Machineries et équipements 340 000 $

Véhicules 85 000 $



Endettement total net à long terme

Au 31 décembre 2016, la dette à long terme, en incluant les différents règlements d’emprunt et les sommes à recevoir du gouvernement du Québec, atteint les 26 886 560 $, soit une baisse de 1 479 434 $ par rapport à 2015.

De ce montant, nous avons 12 351 603 $ qui est à la charge de l’ensemble des contribuables charlois, ce qui correspond à 900 $ par habitant au lieu de 948 $ en 2015.

Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Claude Crépeau, mentionne que ce surplus provenant de différentes sources imprévues permettra à la Municipalité de maximiser ses réserves financières et facilitera le financement de futurs projets.

Le maire, M. André Hénault, se réjouit des résultats obtenus pour l’année financière 2016. Une gestion rigoureuse des dépenses, la diminution des frais de financement et l’obtention de subvention des gouvernements supérieurs nous permettent d’être dans une position très enviable afin de poursuivre nos investissements dans le renouvellement de nos infrastructures, sans diminuer la gamme de services offerts à nos citoyens.