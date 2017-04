Unis pour la planification industrielle du pôle Berthier

Le 4 avril dernier, des élus des six municipalités du pôle Berthier ainsi que des acteurs du développement économique de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray ont participé à une rencontre à Berthierville dont l’objectif était de démarrer un processus de planification industrielle du pôle concerné.



Supportés par l’équipe de professionnels de Développement Économique D’Autray, ces participants sont unis par l’intérêt commun d’implanter de nouvelles entreprises dans le pôle Berthier et créer des emplois.



Présentant les grandes lignes de leur démarche, Mme Caroline Gagnon et M. Louis Grenier de Stratégies immobilières LCP, firme mandatée pour assurer la concrétisation de l’étude, ont sondé leurs opinions et attentes avant d’enclencher la phase 1 consistant en l’élaboration d’un portrait.



Attendu d’ici le début de l’été, le document donnera une vue d’ensemble sur la situation actuelle. Ce dernier documentera les tendances actuelles en matière de développement industriel; définira le profil industriel, réglementaire et socioéconomique du pôle; inventoriera l’immobilier industriel (terrains et bâtiments); analysera les parcs industriels avoisinants tout en ciblant les complémentarités; caractérisera le tissu industriel en faveur du positionnement des entreprises locales et identifiera certaines opportunités.



Le dévoilement des résultats est prévu en conclusion de cette phase; alors que l’étape suivante impliquera la production d’un plan d’intervention.



Cette planification est rendue possible par le Programme d’aide au développement d’infrastructures d’accueil industrielles et technologiques de la MRC, un outil financier découlant d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. -