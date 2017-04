Véronique Hivon souligne le 50e anniversaire du Musée d’art de Joliette

Voir la galerie de photos

C’est avec fierté que la députée de Joliette, Véronique Hivon, a souligné aujourd’hui le 50e anniversaire du Musée d’art de Joliette, à l’occasion d’une déclaration à l’Assemblée nationale, dans laquelle elle a salué la contribution de de cette « institution culturelle phare de la circonscription de Joliette, de la région de Lanaudière et du Québec.»



« Né dans l’esprit du père Wilfrid Corbeil, clerc de Saint-Viateur, fondateur et premier directeur, le musée a su évoluer, se transformer et s’enraciner solidement dans la communauté en multipliant les projets destinés notamment à éveiller le goût et l’intérêt des jeunes à l’art, à rendre la culture accessible au plus large public et à faire connaître les artistes de la région », a déclaré la députée.



Évoquant l’évolution au fil des ans de celui « qu’on surnomme affectueusement le MAJ », Véronique Hivon a mentionné qu’il s’agit du plus important musée à l’extérieur de Montréal et Québec, et que son rayonnement s’étend bien au-delà des frontières de la région, avec sa collection de 8500 œuvres, et le foisonnement d’expositions, d’activités et de projets créatifs qui y prennent vie.



Elle a également souligné la métamorphose architecturale du Musée en 2015 : « Je disais qu’il s’agit d’une institution culturelle phare, depuis 2015 on peut dire que la nouvelle bâtisse qui a jailli de terre à la suite des travaux de rénovation irrigue et embellit Joliette de sa lumière éclatante et de son design épuré».



La députée a en outre mis en relief le tremplin exceptionnel que constitue le musée, « tant pour les artistes que pour ceux et celles qui ont présidé à sa destinée», et remercié les administrateurs, employés, artistes, bénévoles, donateurs et autres partenaires qui ont contribué, au fil de ces 50 ans, à en faire un haut-lieu de l’art et de la culture au Québec.



Enfin, Véronique Hivon invite la population de Joliette et de partout au Québec à consulter la programmation du MAJ, laquelle fait place à une panoplie de nouveautés et d’activités spéciales pour marquer ce 50e anniversaire, notamment l’aménagement d’un espace où seront exposées à partir du 3 juin les huit premières œuvres acquises par le Musée, et la tenue le 13 mai d’un premier grand bal annuel destiné à financer les activités éducatives de l’institution.



· Visionner la déclaration de la députée de Joliette : https://youtu.be/LH1nMhiXhRM

· Site Web du Musée d’art de Joliette: www.museejoliette.org