Entente de 6 ans entre les pompiers et la Ville de Joliette

Après s’être entendue avec l’ensemble des employés sur le régime de retraite, la Ville de Joliette annonce la signature d’une nouvelle convention collective avec le service des Incendies, laquelle sera effective jusqu’au 31 décembre 2021.

« Encore plus depuis qu’il agit comme premier répondant, le service Incendies assure un rôle important dans la sécurité de notre communauté. Nous sommes donc heureux d’annoncer cette entente qui donne suite à une série de négociations menées dans le respect et le désir de s’entendre.» de préciser Alain Beaudry, maire de Joliette.

Le président du syndicat des pompiers de Joliette, Martin De Grandpré, se réjouit également de la conclusion de cette entente. « Encore une fois, le processus de négociation avec la Ville de Joliette s’est très bien déroulé. La durée de cette entente de 6 ans prouve bien que les deux parties ont réussi à trouver leur compte! »

Notons que la nouvelle convention fait état d’une hausse salariale de 2,5 % et qu’elle permettra d’améliorer la réponse et les services requis au schéma de couverture de risque, notamment par une obligation de présences accentuée et assujettie aux pompiers à temps partiel.

Sur la photo: M. Nelson Champoux, pompier, M. Martin Degrandpré, pompiers et président du syndicat des pompiers, M. Alain Beaudry, maire de Joliette, Mme Mylène Mayer, greffière, M. Xavier Forestier, pompier. Le conseil municipal et des représentants de l’administration municipale se joignent à eux pour souligner la signature de l’entente.