On se sucre le bec avec la relève agricole de Lanaudière!

La Relève agricole de Lanaudière (RAL) s’est réunie samedi dernier pour fêter la 3e édition de la journée provinciale de la relève. Près d’une cinquantaine de jeunes entre 16 et 39 ans, tous passionnés par l’agriculture, se sont retrouvés à la cabane à sucre La rose au bois à SaintJacques pour se sucrer le bec!



« C’est vraiment un succès pour nous cette année, ça fait plaisir de voir que la relève répond présente à l’événement. Venir ici nous permet en plus d’encourager une relève de chez nous. C’est important de se retrouver entre jeunes agriculteurs, ça nous permet de sortir de nos fermes, d’échanger et de réseauter!», souligne Pier-Luc Hervieux, président de la RAL.



Cette activité de réseautage avait comme invités MM. Jean-Luc Petit et Vincent Houle, directeurs de compte agricole, représentants de Desjardins Entreprises Lanaudière. La RAL remercie Desjardins Entreprises, partenaire officiel de la journée provinciale de la relève. Soulignons également la contribution du concessionnaire Ford Réjean Laporte (St-Norbert), de même que celle du Caucus lanaudois des députés du Parti Québécois, partenaire annuel majeur.

Sur la photo: Guillaume Charpentier et Pier-Luc Hervieux, respectivement 2e vice-président et président de la Relève agricole de Lanaudière (RAL), avec près d’une cinquantaine de participants pour la 3e édition de la « Journée Relève »