Bombardier : les libéraux sont déconnectés, dit Véronique Hivon

La députée de Joliette et porte-parole de l’opposition officielle pour la Mauricie, Véronique Hivon, dénonce la position des cinq députés libéraux de la région, qui ont voté la semaine dernière contre la motion déposée par le Parti Québécois demandant l’annulation de la hausse de 48 % de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier.



« Nous savons que la très grande majorité des citoyens, qu’importe leurs allégeances politiques, est outrée par la hausse de rémunération des dirigeants de Bombardier. Nous pensions bien qu’au sein du caucus libéral, il devait y avoir quelques personnes encore connectées avec la réalité et la population mais visiblement, ce n’est pas le cas. Comment se fait-il qu’aucun député libéral ne se soit levé pour défendre les citoyens du Québec? », s’indigne Véronique Hivon.



« Les contribuables ont allongé 3 milliards de dollars pour aider l’entreprise, parce qu’elle connaissait des difficultés. Cette somme n’était pas destinée aux dirigeants, afin qu’ils s’octroient des hausses de rémunération. Le premier ministre n’a pas pris ses responsabilités; il est de son devoir de s’assurer que les contribuables québécois soient respectés et écoutés », d’ajouter la députée.



« Nous n’allons pas lâcher le morceau dans ce dossier. Ce sont des situations comme celle-là qui alimentent le cynisme. Les élus doivent montrer à la population que nous sommes là pour servir ses intérêts, et non ceux du 1% », a conclu Véronique Hivon.



Libellé de la motion rejetée par les libéraux



« Que l’Assemblée nationale demande aux dirigeants de Bombardier de renoncer à la hausse de leur rémunération pour 2016. »