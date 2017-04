Québec octroie 50 000 $ au Musée d'art de Joliette

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 50 000 $ au Musée d'art de Joliette pour lui permettre de poursuivre les travaux de rénovation entrepris en 2013. Ce soutien financier provient du Fonds conjoncturel de développement (FCD).

La vice‑première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux.

L'aide financière accordée servira notamment à ajouter des horodateurs dans le stationnement du musée et à installer de nouveaux équipements pour la location des salles. Les travaux donneront à l'organisme la possibilité d'augmenter ses revenus autonomes, ce qui lui permettra de compléter les travaux de rénovation. Le coût du projet est évalué à un peu plus de 164 000 $.

Citations :

« Ce projet contribuera à optimiser et à améliorer l'offre culturelle dans la région de Lanaudière. Je suis fière d'appuyer un organisme dynamique qui fait rayonner notre région sur la scène artistique nationale et internationale. »

Lise Thériault, vice‑première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'aide financière annoncée aujourd'hui par ma collègue témoigne de notre engagement à favoriser la vitalité et l'occupation du territoire. Le travail en partenariat qu'effectue le gouvernement du Québec avec les organismes et les municipalités sur le terrain permet de favoriser le plein développement économique, touristique et culturel de chacune des régions du Québec. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal