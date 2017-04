Des contributions financières À la mesure des familles!

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies continue de mettre tout en œuvre afin de contribuer au bien-être des familles et soutenir la communauté prairiquoise et du grand Joliette. L’an dernier, près de 337 000 $ ont été remis dans la collectivité afin de permettre à toutes et à tous de s’épanouir chez nous.

Des organismes dynamiques

Les membres du conseil municipal reconnaissent l’importance du rôle des organismes sur son territoire et croient qu’il est primordial d’apporter un soutien à leurs différents mandats. Que ce soit au niveau sportif, culturel, communautaire ou bénévole, leurs activités viennent sans contredit enrichir la vie des Prairiquoises et des Prairiquois de tous âges.

Un soutien financier de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a notamment été accordé aux organismes ou causes suivantes:

Des organismes de loisirs tels que : l’Association de soccer Le Laser, le Club de baseball Lanaudière Nord, les Pirates de Joliette, Azimut XC, le Groupe scouts de Notre-Dame-des-Prairies, le Centre multisport de la Commission scolaire des Samares, l’Association des Cheerleaders des pirates de Joliette, le Club de patinage artistique Les Étoiles d’Argent et l’Association de Hockey mineur Joliette-Crabtree

Des organismes de culture : Les productions Stéphane Laforest, le Festival de Lanaudière, le Centre culturel de Joliette, la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130, l’École de musique Fernand-Lindsay, la troupe du Théâtre de l’OS, l’Ensemble traditionnel La Foulée, les Ateliers spécialisés Festi-film, le Festival Mémoire et Racines et le Fonds de développement culturel

Des subventions variées : subvention pour l’utilisation de couches lavables, subvention pour récupérateur d’eau de pluie, subvention pour toilette à faible débit, subvention pour le remplacement des vieux appareils de chauffage au bois, subvention au sport élite et subvention pour les trousses d’économie d’eau potable

Des dons et subventions : la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, la Fondation du Cégep à Joliette, la Croix-Rouge, la fondation des pompiers, la Maison des jeunes café rencontre 12-17 du Grand Joliette, l’École secondaire Thérèse-Martin, Moisson Lanaudière, le Centre de femmes Marie-Dupuis la Société Saint-Vincent- de-Paul, Opération Nez Rouge, La Légion royale canadienne, la fondation du Carré Saint-Louis la Fondation Richelieu

Pour le maire Alain Larue : « Il est de notre devoir de veiller à ce que les citoyennes et citoyens aient accès à une multitude de services. Ces organismes qui œuvrent dans la ville et le territoire du grand Joliette en offrant des activités à la population contribuent non seulement au bon développement de notre ville, mais également à l’appropriation de notre milieu de vie. Grâce à leur présence active, toute la communauté évolue de manière harmonieuse et prospère. »

C’est toujours À la mesure des familles que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies déploie ses actions et fait des choix qui permettront à toutes et à tous de bénéficier des meilleurs services qui soient.