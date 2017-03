Québec accorde une aide financière de plus de 390 000 $ à la Municipalité de Saint-Thomas

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 391 503 $ à la Municipalité de Saint-Thomas, située dans la région de Lanaudière, pour la réfection du rang Saint-Albert.

C'est le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, et la ministre Responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, qui ont fait cette annonce. Le coût total de ce projet s'élève à plus de 780 000 $. Pour sa part, la Municipalité participe au financement de ce projet pour un montant équivalent représentant 50 % du coût total.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local. La réfection de cette artère comprend notamment des travaux de drainage et d'élargissement sur une distance de 3,45 kilomètres. Ils contribueront à assurer la sécurité des nombreux agriculteurs et automobilistes qui empruntent cette route.

Citations :

« Dans la foulée de la bonification des programmes d'aide financière à la voirie locale, programmes qui permettent de répondre adéquatement aux besoins des municipalités en matière de maintien et d'amélioration des infrastructures routières locales, je suis heureux aujourd'hui que le gouvernement apporte un soutien financier à la Municipalité de Saint-Thomas. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Cet appui démontre l'importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Notre collaboration à la réalisation de divers projets, dont celui-ci, permet l'amélioration concrète des infrastructures tout en soutenant financièrement les municipalités. Lorsque ces travaux seront terminés, les usagers bénéficieront d'une route plus sécuritaire, et ce, tant pour les automobilistes que pour les nombreux agriculteurs qui y circulent. »

Lise Thériault, ministre Responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional

Faits saillants :

Le programme Réhabilitation du réseau routier local :