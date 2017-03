LOW LILY en spectacle au CRAPO

Le samedi 1er avril à 20h, le trio américain Low Lily sera en spectacle au CRAPO. Low Lily explore les racines de la musique folk Américaine avec des influences traditionnelles et des inspirations modernes qui se mélangent pour leur donner cette couleur acoustique unique.

Liz Simmons (voix et guitare), Flynn Cohen (voix, guitare et mandoline) et Lissa Schneckenburger (voix et violon) sont des musiciens accomplis et connectés aux styles traditionnels tels le bluegrass, la musique traditionnelle Irlandaise et Écossaise, la musique de la Nouvelle-Angleterre et le Old time des Appalaches. Cette combinaison de compositions inspirées et d’arrangements inventifs donnent une musique bien de son temps.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.