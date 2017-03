7e souper gastronomique de la Fondation du Carré St-Louis de Joliette

Pour la 7e année consécutive, la Fondation du Carré St-Louis de Joliette vous invite à son souper gastronomique annuel. Jeudi, le 25 mai 2017, à compter de 17 h 30, vous êtes conviés sous le grand chapiteau de La Distinction au 1505, Base-de-Roc, à Joliette. Plaisir, solidarité, prix de présence et invitée surprise au menu!



Les billets, au coût de 160 $, comprennent le vin, les taxes et le service. Un reçu aux fins d’impôts d’un montant de 100 $ sera remis à l’achat de chaque billet. Il est également possible d’organiser des tables festives de 8 personnes pour partager un repas heureux. Vous avez jusqu’au 30 avril pour vous procurer des billets. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, contactez Diane Miron au 450-755-2479 ou diane.miron144@icloud.com.



Pour l’occasion, le chef Daniel Komarnicki a préparé un menu inspiré des saveurs de notre terroir :



Canapés : Jerky de bison laqué au sirop de safran Emporium de St-Damien-de-Brandon, tartare de canard frais et fumé, graines de citrouille, Mistelle de fraises de la ferme Guy Rivest de Rawdon, chips de racines, gravlax de saumon aux épices boréales et sirop d’érable de St-Thomas.



Entrée : Fondue de fromages régionaux à la bière Légitime, de l’Alchimiste de Joliette, bretzel, pommes et raisins.



Potage : Velouté de poivrons rôtis et lait de coco.



Principal : Filet de veau de lait farci au foie gras et champignons sauvages, mousseline de pommes de terre bleues, purée de pois verts, chips Yukon Gold, panais rôtis, glace au cidre de la ferme Qui sème Récolte de St-Jean-de-Matha.



Dessert : Sablé au chocolat gianduja à l’orange confite, sorbet poire-vanille.