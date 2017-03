Une soirée de reconnaissance à l’image des bénévoles qui s’impliquent dans la communauté

Le conseil municipal de Saint-Thomas a dit merci aux nombreux bénévoles qui ont assisté à la soirée de reconnaissance organisée en leur honneur sous la formule souper-soirée dansante, le samedi 18 mars 2017.

Près de 260 personnes ont été reçues afin de remercier pour l’implication au sein d’un organisme local, d’un comité ou dans les diverses activités organisées dans la Municipalité pendant l’année 2016. Cette soirée a permis de démontrer la reconnaissance ainsi que de mettre en valeur l’importance de l'implication au sein de la communauté de Saint-Thomas. Cette implication qui d’année en année collabore à offrir un milieu de vie dynamique et stimulant pour les citoyens et citoyennes de tous âges et toutes situations.

À leur arrivée, tous les bénévoles ont été accueillis par Marc Corriveau, maire de Saint-Thomas, et Danielle Lambert, directrice générale.

Lors de son discours Marc Corriveau, maire a tenu à dire : je suis heureux de vous recevoir ce soir pour vous remercier de tout le bénévolat que vous donnez à Saint-Thomas, ce qui fait de notre municipalité un endroit si accueillant et agréable à vivre. La Municipalité de Saint-Thomas est chanceuse d’avoir cette force vive qui est le bénévolat. Les bénévoles recensés représentent pratiquement 5 % de notre population.

Et la municipalité n’oublie personne […] Le bénévolat à Saint-Thomas pour certains cela commence très tôt, regardons dans la salle, ce ne sont pas les plus jeunes qui accompagnent les parents, mais les parents qui accompagnent leurs enfants. Remarquez que souvent la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Et pour d’autres cela ne s’arrête jamais. Je tiens à souligner que chaque geste posé, qu’il soit mensuel, hebdomadaire ou que quelques fois dans l’année, ne serait-ce qu’une fois, il est important pour notre communauté. Marc Corriveau, maire

Rien n’est resté au hasard, cocktail de bienvenue, repas chaud du Délices du Gourmet traiteur, soirée dansante, photobooth, sac-pochette à l’effigie de la municipalité, chocolat Merci en plus du titrage de trois paires de billets au centre culturel (Gilles Vigneault, Marc Dupré et Alexandre Barrette, de tout à l’image des bénévoles!

Lors de cette soirée, la Municipalité a également souligné le dévouement de Monsieur Denis Masse qui a été honoré au mois d’avril 2016 en recevant la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour son engagement dans la Municipalité.

La santé et le dynamisme d'une municipalité reposent entre autres sur l'implication de ces citoyens!