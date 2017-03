Plus de 500 000 $ pour favoriser le mieux-être des aînés et lutter contre l'intimidation dans la région de Lanaudière

Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être des personnes aînées et la lutte contre l'intimidation dans la région de Lanaudière, le gouvernement du Québec accorde une aide de 539 043 $ à plusieurs organismes de la région dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation et du financement accordé aux maisons des grands-parents pour l'année 2017-2018.

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, a fait cette annonce aujourd'hui.

Citations :

« Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu'ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit sécuritaire où il fait bon vivre et vieillir. Je remercie sincèrement tous les organismes et les municipalités qui se consacrent au mieux-être des personnes aînées et à la lutte contre l'intimidation. Votre engagement est une source d'inspiration pour nous tous. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Je me réjouis que des projets aussi stimulants soient mis en œuvre dans notre région. Ensemble, poursuivons nos actions pour nous assurer que nos concitoyens de tous les âges s'épanouissent au sein de milieux de vie dynamiques, sécuritaires et respectueux de chacun. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme QADA s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Dans le cadre de ce programme :

la Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC de L'Assomption recevra 150 000 $;

le Service bénévole comté L'Assomption recevra 49 455 $;

la FADOQ - région de Lanaudière recevra 42 350 $;

l'AQDR L'Assomption recevra 104 040 $.



Le Programme de soutien à la démarche MADA s'adresse aux municipalités et aux municipalités régionales de comté. Il vise à soutenir la participation active des personnes aînées au développement de leur communauté, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale grâce à l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux. Cette démarche est issue de l'approche du vieillissement actif prônée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cadre de ce programme :

Saint-Sulpice recevra 12 000 $;

Crabtree recevra 6 000 $;

le Carrefour action municipale et famille recevra 4 400 $ pour offrir un soutien technique à ces municipalités.

Le programme ITMAV rend possible l'embauche de travailleurs de milieu par des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité. Dans le cadre de ce programme :

le Centre d'action bénévole Brandon recevra 15 000 $.

Enfin, le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation vise à encourager des projets pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation ainsi qu'à améliorer l'aide fournie aux personnes victimes, aux témoins et aux auteurs de tels actes ainsi qu'à leurs proches. Dans le cadre de ce programme :

le Centre communautaire bénévole Matawinie recevra 39 670 $;

l'organisme L'Avenue, justice alternative recevra 39 680 $;

la FADOQ - région de Lanaudière recevra 31 448 $.

Le financement accordé aux maisons des grands-parents compte parmi les actions inscrites dans le plan d'action gouvernemental Vieillir et vivre ensemble - Chez soi, dans sa communauté, au Québec. Dans le cadre de ce financement :