Revenu disponible par habitant : Les libéraux ont abandonné Lanaudière

Alors que les finances du Québec affichent un surplus total de 3,8 milliards de dollars, les familles de la région de Lanaudière continuent d’être étouffées par les hausses de taxes et tarifs du gouvernement Couillard. C’est ce que démontrent les dernières données de l’Institut de la statistique du Québec, qui placent à nouveau le Québec au dernier rang des provinces canadiennes pour son revenu disponible par habitant.



Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec pour la région, Mathieu Lemay, ne cache pas son mécontentement face au gouvernement libéral de Philippe Couillard, qui semble plus préoccupé par se monter une cagnotte électorale que de donner de l’oxygène aux familles du Québec.



CITATIONS :



« Les surplus réalisés en taxant les familles s’accumulent, mais les services ne suivent pas. Sous la gouverne libérale, le Québec a atteint le fond du baril ! Ce sont nos familles qui devraient avoir plus d’argent, pas la cagnotte électorale du Parti libéral »



« Il est inacceptable de voir la région de Lanaudière tirer de l’arrière ainsi, derrière des villes comme Montréal ou Québec. Les libéraux sont au pouvoir depuis 2003. Ils n’ont aucune excuse »

- Mathieu Lemay, député de Masson, porte-parole de la CAQ pour la région de Lanaudière

EN BREF, SELON LA CAQ :