Les élus de Lanaudière se positionnent comme leaders du développement régional

Dans le cadre de sa tournée des régions, le ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire, monsieur Martin Coiteux, était de passage dans la région de Lanaudière le 6 mars dernier. Organisée dans le cadre de la révision de la stratégie sur l’occupation et la vitalité des territoires (OVT) et dans le cadre du déploiement du Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions (FARR), cette rencontre avait pour objectif de permettre un échange entre les élus et le ministre sur le développement de la région.

Cette rencontre se voulait aussi le point de départ d’une démarche de priorisation des enjeux régionaux afin d’inclure ceux-ci dans un chapitre de la prochaine stratégie sur l’OVT qui orientera les priorités d’actions régionales ainsi que l’utilisation du FARR dans Lanaudière.

Les élus ont profité de cette rencontre afin de transmettre au ministre leurs orientations régionales quant à l’implantation du FARR dans Lanaudière. Dans un premier temps, il a été mentionné au ministre qu’en cohérence avec les démarches effectuées au cours des 2 dernières années relativement à la concertation régionale, le Table des préfets de Lanaudière était identifié unanimement comme étant le véhicule tout indiqué afin de piloter la démarche de priorisation régionale. Ils ont de plus indiqué au ministre que cette même Table se devait d’être décisionnelle sur les projets à financer régionalement via le FARR et se devait aussi d’assumer la gestion de ces sommes et les relations avec les partenaires. Dans cette optique, ils ont aussi déposé au ministre une résolution émanant des organismes socio-économiques du territoire appuyant la Table des préfets quant à la gestion du nouveau fonds à être implanté dans la région.

Pour Gaétan Morin, président de la Table des préfets : « il importe qu’une certaine cohérence transparaisse des actions gouvernementales. Puisque les pouvoirs de développement local et régional ont été donné aux élus, il est maintenant primordial que ceux-ci puissent agir comme leader de la démarche régionale. Comme la Table des préfets constitue le lieu de concertation privilégié des élus de Lanaudière, il importe que celle-ci ait un rôle majeur à jouer dans l’identification des priorités régionales et dans le déploiement du Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions »

Les élus ont aussi saisi l’occasion de mentionner au ministre qu’il importait que ces sommes puissent servir à la signature d’entente sectorielle de partenariat et être utilisées comme apport du milieu afin d’en augmenter l’aspect structurant et de maximiser l’effet de levier que de tels investissements peuvent générer pour une région.

Rappelons que le FARR est un fonds destiné à soutenir des initiatives dépassant les frontières d’une seule MRC et qu’il atteindra, à terme, un montant provincial de 100 millions de dollars.