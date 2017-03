Investissements pour les services de santé - Plus de 7,11 M$ pour la région de Lanaudière

Dans la foulée des investissements en vue de diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Lise Thériault, annoncent une aide financière de 7,11 M$ pour la région de Lanaudière. Ce montant servira à la création de 72 places pour les personnes qui sont en attente de services en hébergement et à l'ajout d'effectifs en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Plus de 4,3 M$ pour libérer des lits de soins actifs dans les centres hospitaliers

Concrètement, la région de Lanaudière recevra un montant de plus de 4,3 M$ pour la création de 32 places en soins de longue durée, 31 nouvelles places en réadaptation et 9 nouvelles places en santé mentale. Ainsi, ce sont autant de lits de soins aigus qui se libèreront dans les centres hospitaliers de la région. Cette initiative découle directement de l'investissement de 100 M$ annoncé le 7 décembre dernier, visant à désengorger les urgences et à diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux du Québec.

« En offrant un accès plus rapide à ces types de services, non seulement nous donnons une réponse précise aux besoins de la population, et particulièrement aux personnes âgées, mais nous venons favoriser l'utilisation optimale des lits de courte durée dans les centres hospitaliers. Ceux-ci doivent être utilisés pour des patients qui nécessitent des soins aigus, non pas pour ceux qui requièrent des soins de longue durée ou continus », a déclaré le ministre Barrette.

Plus de 2,8 M$ pour l'ajout d'effectifs en CHSLD

Pour soutenir cette offre de service accrue et plus précisément en vue d'améliorer les soins et les services offerts dans les CHSLD, les deux ministres ont également annoncé un investissement de plus de 2,8 M$ destiné à l'embauche de personnel. Cela représentera environ 59 personnes de plus dans les CHSLD de la région de Lanaudière, qui occuperont des postes de préposés aux bénéficiaires ou d'infirmières. Rappelons qu'un investissement additionnel de 65 M$ pour l'ajout de ces types de ressources dans l'ensemble du Québec avait été annoncé, à l'issue du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD tenu en novembre dernier.

« La population a en haute estime les personnes âgées et elle est préoccupée par la qualité des soins et des services qui leur sont destinés. C'est pourquoi le gouvernement du Québec travaille à faire des CHSLD de véritables milieux de vie, accessibles, empreints de respect et qui assurent l'intimité, la sécurité, la dignité ainsi que le bien-être physique et psychologique des résidents. L'embauche de personnel supplémentaire en CHSLD, jumelée à l'augmentation du nombre de places qui y sont offertes, nous permet d'aller en ce sens. Nous allons plus que jamais assurer une réponse adéquate aux besoins et aux préférences des personnes hébergées en CHSLD. Je suis heureuse de l'impact positif de ce nouveau soutien financier sur l'offre de service de santé et de services sociaux pour les citoyennes et les citoyens de la région de Lanaudière », a déclaré la ministre Thériault.

« Au cours des derniers mois, nous avons multiplié les initiatives pour faire en sorte que chaque personne reçoive les bons services, aux bons endroits, selon son état de santé. L'accès facilité aux soins et aux services du réseau constitue notre principal cheval de bataille, et nous démontrons une fois de plus que nos actions convergent vers cet objectif », a conclu le ministre Barrette.