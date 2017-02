Le Petit conseil municipal: TA chance de proposer des projets!

Parce que la vérité sort de la bouche des enfants, la Ville de Joliette leur laisse la parole et souhaite, pour une deuxième année consécutive, entendre leurs idées pour un milieu de vie amélioré sur son territoire!

C’est ainsi que les élèves de Joliette, en 5e et 6e année du primaire, sont invités à participer à cette deuxième édition du Petit conseil municipal et à proposer leurs projets et activités aux membres du conseil municipal de Joliette.

Pour déposer leur projet, les élèves intéressés peuvent remplir le formulaire de participation disponible au www.ville.joliette.qc.ca ainsi qu’à l’accueil de l’hôtel de ville de Joliette (614, boulevard Manseau).

Notons que chaque enfant devra avoir fait parvenir son formulaire avant le 28 avril à 16 h 30 par voie électronique au communication@ville.joliette.qc.ca ou postale:

Hôtel de ville de Joliette

Le Petit conseil municipal

614, boulevard Manseau

Joliette (Québec) J6E 3E4



Plusieurs prix à gagner!

Parmi tous les participants, huit élèves seront invités à venir présenter leur projet au conseil municipal le 16 mai en soirée, dans le cadre de la Semaine de la municipalité. En plus des prix à gagner, les élus municipaux choisiront un projet gagnant à réaliser dans la communauté!

Rappelons que c’est le projet d’Alice Martin qui a été retenu en 2016. « Le petit compost d’Alice » visait à promouvoir le compostage dans les garderies et écoles de Joliette. Grâce à sa mobilisation, la pratique du compostage a notamment été instaurée à l’école Les Mélèzes l’automne dernier.

Pour plus de détails sur la deuxième édition du Petit conseil municipal, consultez le www.ville.joliette.qc.ca ou téléphonez au 450 753-8189.