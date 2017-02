Les Journées de la persévérance scolaire, c’est du sérieux à Lanoraie! Le maire, M. Gérard Jean, et son conseil municipal tenaient à le dire aux petits et aux grands élèves fréquentant l’école primaire La Source D’Autray, la seule école sur son territoire. Pour cette raison, M. Jean s’est déplacé pour rencontrer chaque classe en début de semaine et a participé à la haie d’honneur organisée pour les élèves et le personnel par Mme Dominique Martin, directrice de l’école.



Lors de la rencontre en classe, le maire s’est présenté et a expliqué sa visite en soulignant qu’il est important de persévérer dans la vie et ce, durant toute sa vie. « À 23 ou 24 ans, j’ai rêvé devenir maire d’une petite localité… Plusieurs années plus tard, en travaillant fort, mon rêve s’est réalisé et je suis aujourd’hui maire de Lanoraie. » a-t-il dit d’entrée de jeu. Il a ensuite pris quelques minutes pour raconter un petit conte à son auditoire très attentif, conte où le bien l’emporte sur le mal, l’espoir sur le désespoir, la persévérance sur l’abandon mais à condition que l’on nourrisse nos rêves et que nos pensées soient toujours positives.



À la fin de la visite, après quelques questions de certains élèves, le maire invitait la classe à venir prendre une photo de groupe avec un message clair et fort : « Il faut continuer! » Cette photo sera remise à chaque professeur et chaque élève afin de pouvoir se souvenir qu’il est important de persévérer.



C’est la deuxième année que la Municipalité de Lanoraie participe activement aux Journées de la persévérance scolaire. Depuis deux ans, une résolution officielle est prise par le conseil municipal pour souligner l’importance de ce mouvement. L’an dernier, le maire avait aussi visitée l’école afin de remettre à chaque élève et chaque membre du personnel, un certificat les félicitant de leur persévérance et les nommant tous des superhéros de la persévérance scolaire.