Trois Atikamekws interpellent le gouvernement fédéral au sujet de la santé des Premières nations

Le 7 février, le député fédéral de la circonscription de Joliette, Gabriel Ste-Marie, a accueilli à Ottawa trois jeunes marcheurs atikamekws qui ont parcouru la distance entre Manawan et le parlement canadien à la marche, à la course et en raquette pour venir livrer en main propre un message aux ministres des Affaires autochtones et du Nord et de la Santé.

Valère Dubé, John-Nathan Ottawa Dubé et Nyshan Ottawa ont réalisé cet exploit pour sensibiliser les ministres à la situation difficile vécue par la famille de la jeune Kim-Elia Petiquay, 7 ans, qui reçoit présentement des soins à l’hôpital Ste-Justine, situé à 4 heures de route de Manawan. Puisque les parents ont dû déménager hors de la communauté momentanément pour être au chevet de leur fille à Montréal, ils se trouvent aujourd’hui privés d’allocations d’assistance au moment même où ceux-ci vivent une épreuve bouleversante et sont déjà privés de revenus de travail. Cette situation est aussi celle de nombreux autres membres de la communauté qui vivent des situations semblables lorsqu’ils doivent déménager pour recevoir des soins dans les centres urbains.

« Je salue le courage et la détermination dont ces trois hommes ont fait preuve cette semaine pour faire entendre la voix des Atikamekws forcés de s’exiler en milieu urbain pour recevoir des soins de santé », a déclaré Gabriel Ste-Marie, « j’appuie leurs revendications et ce fut pour moi un grand honneur de remettre leur lettre en main propre aux deux ministres en Chambre. »

La ministre des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, et la ministre de la Santé, Jane Philpot, sont impressionnées par l’exploit accompli par les trois athlètes. « La santé pour nos Premières nations, ça compte. Je pense que l’exploit réalisé par nos trois athlètes atikamekws saura conscientiser davantage le gouvernement. Je leur dis bravo! » a conclu M. Ste-Marie.