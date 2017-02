La Fondation pour la Santé reçoit une généreuse contribution de 100 000 $ de la Ville de Joliette

La Ville de Joliette a annoncé, le 8 février lors d’un point de presse, sa généreuse contribution de 100 000 $, soit 1 $ per capita sur 5 ans, à la campagne majeure Donnez avec cœur de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.



« Contribuer à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, c’est participer à un effort collectif pour le mieux-être de notre population. », soutient monsieur Alain Beaudry, maire de la Ville de Joliette. En appuyant cette campagne, la Ville confirme une fois de plus l’importance des interventions sociales, communautaires et ludiques portées sur son territoire, pour un milieu de vie amélioré et distinctif à Joliette.



La fondation est heureuse de pouvoir compter sur l’appui de la Ville dans le cadre de sa campagne de financement échelonnée de 2016 à 2020. « Nous sommes fiers que la Ville de Joliette soit sensible à notre cause et saluons ce geste qui démontre son intérêt à prendre soin de la santé de sa population et des générations à venir.», affirme monsieur Alain Caron, président de la fondation.



M. Caron a également cité Dr Mark Hyman, médecin chercheur reconnu : « La force d'une communauté pour créer la santé est beaucoup plus grande que n'importe quel médecin, clinique ou hôpital. »



« Un gros merci à la Ville de Joliette pour cette généreuse contribution à la campagne majeure de la fondation. Cet important don contribuera à la réalisation de projets et d'achats d'équipements au bénéfice de la clientèle du CHRDL et de toutes autres installations de santé. », précise monsieur Daniel Castonguay, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.



La fondation souhaite grandement remercier la Ville de Joliette et ses citoyens pour leur important soutien à sa grande campagne de financement.