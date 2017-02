Réno-Joliette – Un coup de pouce innovant aux vieux quartiers

Pour compenser l’abolition du programme de subvention Rénovation Québec, la Ville de Joliette annonce fièrement la mise en place du programme de revitalisation Réno-Joliette, une mesure innovante sur le plan municipal et un soutien financier qui sera certainement apprécié des propriétaires!

Par ce programme, le conseil municipal souhaite réhabiliter la fonction résidentielle des vieux secteurs par l’amélioration des normes minimales d’habitabilité des logements en termes de sécurité et de salubrité. Réno-Joliette permettra aussi l’entretien et le renouvellement du parc immobilier des vieux quartiers tout en encourageant la préservation des matériaux d’origine ou le retour à des matériaux qui respectent le caractère architectural original du bâtiment. La nature des travaux admissibles concerne la rénovation mais également la construction, l’affichage et le recyclage de bâtiment.

« Ultimement, Réno-Joliette profitera à l’ensemble de la population en améliorant l’environnement et la qualité de vie dans les secteurs qui en ont besoin.» De préciser Alain Beaudry, maire de Joliette, tout en confirmant qu’une somme de 300 000 $ est prévue annuellement au budget pour répondre à la demande.

Dès le 20 février à 8 h 30, les propriétaires d’immeubles situées dans les quartiers admissibles à la subvention pourront déposer leur demande au service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette.

Pour consulter le programme, connaître les quartiers et travaux admissibles et remplir un formulaire de demande, visitez le www.ville.joliette.qc.ca dans la section Urbanisme/Programmes d’aide financière.