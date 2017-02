Le parc des Dalles - Équipé pour jouer dehors!

Grâce à une contribution financière de la Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL), la population de Joliette peut désormais profiter d’une panoplie d’équipements sportifs d’hiver au parc des Dalles.

Dès maintenant, les jeunes et moins jeunes peuvent s’y procurer des hockeys et rondelles, des supports pour apprendre à patiner, des équipements de gardien de but, des patins, ainsi que des ballons et bâtons de ballon-balai. Des dossards et des cônes sont également disponibles pour faciliter l’organisation des joutes amicales sur la patinoire ou l’anneau de glace du parc des Dalles.

Le service de prêt de matériel est gratuit sur les heures d’ouverture du chalet qui sont du lundi au mercredi de 18 h à 21 h, jeudi et vendredi de 18 h à 22 h, samedi de 9 h à 19 h et dimanche de 10 h à 19 h.

Fière et heureuse de voir son offre de loisirs bonifiée, la Ville de Joliette et remercie la CAJOL et Québec en forme pour cette contribution.

La Ville profite enfin de l’occasion pour souligner les efforts déployés par l’école secondaire Barthélemy-Joliette et la Maison des jeunes La Piaule dans l’amélioration de la patinoire et de cet environnement propice à l’activité physique.