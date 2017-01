Plus de 350 000 $ attribués à 22 initiatives structurantes

Lors de la séance du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray du mois de janvier, les élus ont confirmé des appuis à 22 initiatives par des contributions provenant de l’enveloppe des programmes de sa Politique de soutien aux projets structurants. Un montant total de 357 291,35 $ sera distribué aux promoteurs.



Le Programme d’aide à la promotion touristique permettra à la Ville de Saint-Gabriel de disposer des outils nécessaires à la promotion de la deuxième édition du Festitrad ainsi que pour la tournée estivale de la Roulotte de Paul Buissonneau.



Les trois coopératives jeunesse de services seront de retour pour veiller aux menus travaux de la population. Elles voient leur soutien renouvelé grâce au Programme d’appui aux projets et évènements récurrents de la MRC. Même son de cloche pour le Festival Au rythme du country de Saint-Gabriel, le rallye historique de la Société d’histoire de Lavaltrie et les ateliers de pêche de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre.



Les équipements et infrastructures de la halte routière de Sainte-Geneviève-de-Berthier, située face à la pépinière sur le Chemin du Roy, se verront revigorer avec l’aide du Programme de mise en valeur et entretien des infrastructures récréotouristiques. Le même fonds combiné au Programme d’aide aux collectivités (PAC) rurales donnera l’occasion au Café culturel de la Chasse-galerie de Lavaltrie d’accomplir des travaux et de faire l’acquisition de matériel.



La Ville de Lavaltrie bénéficiera de l’aide du Programme d’aide au développement des infrastructures d’accueil industrielles et technologiques afin de faire la promotion de son parc d’affaires. La même enveloppe rend possible la mise sur pied d’un technocentre sur son territoire.



Finalement, le PAC rurales simplifiera la réalisation de dix autres projets :

Aménagement d’une nouvelle section avec balançoires dans le parc Paul-Buissonneau de Mandeville;

Aménagement d’une scène extérieure à proximité du centre multifonctionnel de Mandeville pour les activités socio-culturelles;

Modernisation et aménagement de la salle multifonctionnelle du Centre sportif et culturel de Brandon;

Aménagement d’une aire de repos munie d’un banc et de modules d’exercices sur le sentier récréatif de Saint-Gabriel-de-Brandon;

Présentation de cliniques éducatives de pêche blanche dans l’archipel du lac Saint-Pierre par l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre;

Présentation d’un projet de persévérance scolaire adressé aux étudiants en formation générale des adultes du pôle Brandon par le Carrefour Jeunesse-emploi D’Autray-Joliette;

Présentation du projet Une ville engagée, une école qui rayonne par la Fondation Santé MRC de D’Autray, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des jeunes fréquentant l’école secondaire de la Rive de Lavaltrie tout en favorisant la réussite scolaire et le tissage de lien avec la communauté;

Utilisation de panneaux d’affichage afin d’optimiser le positionnement et la visibilité de la Ville de Lavaltrie, notamment à des fins de développement domiciliaire et commercial;

Présentation du Marché fermier de Saint-Norbert regroupant une dizaine d’artisansproducteurs de la municipalité;

Mise en place d’une campagne de promotion des entreprises du pôle Brandon et de valorisation de l’achat local par la Chambre de commerce Brandon.



La prochaine date limite pour proposer une initiative est fixée au 15 mars prochain. Les descriptions des programmes contenus dans la Politique de soutien aux projets structurants sont disponibles sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous l’onglet Économie. Ces outils découlent d’une entente liant la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. -