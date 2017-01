Ils sont solides, magnifiques et fabriqués avec le bois de frênes abattus par mesure de prévention. Mais ce qui distingue par-dessus tout les nouveaux meubles de la salle du conseil de la Ville de Joliette, c’est qu’ils ont été conçus par les participants des Ateliers du Carrefour, un projet initié par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette.

Jamais un ameublement municipal n’aura été aussi chargé de sens! Pour le conseil municipal de la Ville de Joliette, cette réalisation représente une opportunité rêvée d’encourager nos jeunes en quête d’expérience de travail et d’intégration en emploi.

Devant ces jeunes venus à l’hôtel de ville pour présenter fièrement le résultat de leurs efforts, le maire de Joliette Alain Beaudry n’a pas hésité à louanger leur travail. « Aujourd’hui, vous entrez dans l’histoire de la Ville de Joliette. Vos meubles verront défiler les femmes et les hommes politiques pendant de très nombreuses années. Devant ce résultat plus que satisfaisant, le conseil municipal félicite et remercie de tout cœur tous les participants qui ont travaillé de près ou de loin sur le projet. »

Pour le président des Ateliers du Carrefour, Frédéric Plante, cette initiative de la Ville de Joliette représente un geste d’ouverture et d’inclusion exemplaire. « Notre mission est de développer les compétences de travailleur et de faire vivre une expérience professionnelle positive et enrichissante à des jeunes de 18 à 35 ans. En faisant confiance à nos jeunes, la Ville de Joliette donne un sens à leur objectif.»

Un ameublement à double fonction

Le mobilier de la salle du conseil est aussi utilisé par la cour municipale. Cette double fonction qui nécessite une adaptation dans le positionnement des meubles aurait pu représenter une contrainte alors qu’au contraire, la cour municipale et le conseil de Ville disposent maintenant d’un ameublement de grande qualité et conçu sur mesure pour leurs activités respectives.