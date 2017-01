Véronique Hivon salue l’engagement et la contribution exceptionnelle de l’enseignante Nathalie Sentenne

La députée de Joliette, Véronique Hivon, salue l’engagement et félicite chaleureusement la professeure de science politique au Cégep régional de Lanaudière qui a reçu, en marge de la 25e édition du Forum étudiant, une médaille de l’Assemblée nationale. L’enseignante, qui encadre et accompagne la délégation du Cégep à cette simulation parlementaire depuis 13 ans, en plus de siéger au sein du comité organisateur, s’est vu remettre la prestigieuse insigne des mains du vice-président et doyen de l’Assemblée nationale, François Gendron.



« C’est un honneur qui est tellement mérité! Je sais à quel point Mme Sentenne s’investit corps et âme pour ses étudiants, pour organiser cette activité et leur faire vivre une expérience qui sera souvent déterminante pour la suite de leur parcours», souligne Véronique Hivon. Pour la députée de Joliette, Mme Sentenne fait partie de ces professeurs qui marquent à jamais la vie de leurs élèves, par leur façon d’enseigner, de les inspirer, de les faire rêver et de faire naître ou de révéler chez eux des passions : « Elle est de ces profs qu’on n’oublie pas. Nathalie Sentenne est une mentor formidable, une bougie d’allumage d’intérêts et de passions. Elle donne la piqûre aux jeunes pour l’engagement social! »



Véronique Hivon souligne par ailleurs le travail et la préoccupation de l’enseignante pour une meilleure représentativité femmes-hommes au sein de nos institutions démocratiques : « Mme Sentenne s’assure toujours que la délégation du cégep soit paritaire, elle veut montrer aux jeunes femmes qu’elles ont leur place, qu’elles doivent croire en elles et ne devraient pas avoir peur de se lancer. C’est un travail en amont qui est essentiel pour assurer une meilleure représentation au sein de nos différentes instances », insiste la députée.



L’enseignante, qui ne s’attendait pas à recevoir un tel honneur, se réjouit de cette reconnaissance tout en réitérant que pour elle, la véritable récompense demeure « l’étincelle dans les yeux des jeunes », l’empreinte que laisse chez eux une participation au Forum : « Tous les étudiants que j’ai revus plus tard m’ont dit à quel point cette expérience les avais marqués. Et ce sont toutes des personnes qui sont aujourd’hui engagées, d’une façon ou d’une autre, dans la communauté. Certains se sont même présentés en politique ! », de lancer Mme Sentenne, ajoutant que « voir les jeunes se réaliser à travers cette expérience, se dépasser et apprendre à mieux se connaître, c’est ce qui me rend vraiment fière. »



« Pas de doute, la relève est là, et ces jeunes seront très certainement de brillants ambassadeurs de la démocratie et de l’engagement social pour leur entourage et leur communauté! », de conclure la députée de Joliette, Véronique Hivon, qui se réjouit en outre de la plaque honorifique obtenue par le Cégep régional de Lanaudière pour ses 25 ans de participation ininterrompue et assidue au Forum étudiant de l’Assemblée nationale.