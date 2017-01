Le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire conclut l’année 2016 avec une valeur de plus de 66 millions $ en permis et certificats

Les élus sont très heureux de vous annoncer que le Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée a émis, au cours de l’année 2016, un total de 250 permis et certificats pour une valeur totale de 66 559 370 $, ce qui représente environ 50 millions de plus que l’an dernier.



Parmi ceux-ci, mentionnons un permis pour la construction du Carrefour d’excellence en santé, situé au 110, rue Marie-Curie, pour un total de 16 316 000 $, 2 permis pour la construction d’habitation communautaire sur la rue Roméo-Gaudreault, totalisant 312 logements et un investissement global de 36 000 000 $.



Les résidents qui désirent effectuer des modifications ou un ajout à un bâtiment, l’installation d’une piscine ou l’abattage d’un arbre sont invités à contacter le Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au 450 759-4415 ou en personne au 370, rue de la Visitation, afin de vérifier la nécessité de l’obtention d’un permis ou certificat pour les travaux envisagés. Il est également possible de faire une demande de permis en ligne via le site web de la Municipalité.