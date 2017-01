Entrée en fonction d’un nouveau directeur général à la MRC de D’Autray

Le 9 janvier dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a accueilli un nouveau directeur général alors que M. Bruno Tremblay a succédé à Mme Danielle Joyal, elle qui occupait ce poste depuis plus de 20 ans.



Préalablement, monsieur Tremblay était directeur-général adjoint et directeur de l’aménagement du territoire de l’organisation. Depuis 2015, il gère également l’équipe de Développement Économique D’Autray, fonction qu’il conservera. Par conséquent, M. Jean Hubert vaquera à la direction de l’aménagement du territoire. Fort de 12 ans d’expérience au sein de la MRC, cet urbaniste a principalement œuvré à la Ville de Saint-Gabriel au cours des dernières années.



Cette mouvance s’explique par l’éventuel départ à la retraite de madame Joyal. D’ici là, en tant que directrice générale adjointe, elle s’assurera d’épauler monsieur Tremblay tout en lui transmettant ses savoirs professionnels.



« Tout est en place pour une transition efficace, nous sommes ravis de compter sur des ressources expérimentées, compétentes et bien au fait des particularités du territoire de la MRC », a mentionné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel par la voie d’un communiqué de presse.