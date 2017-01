Les milieux communautaire et scolaire de la MRC de Joliette : Une collaboration qui grandit!

Grâce au soutien financier de Bridgestone Canada Inc, Usine de Joliette, et à la collaboration du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, le comité de prévention de l’abandon scolaire de la MRC de Joliette (comité PAS) est heureux d’annoncer l’installation de présentoirs pour la mise en valeur des organismes communautaires du territoire. Le déploiement s’effectuera prochainement dans une douzaine d’écoles de la MRC.

Dans un souci de bien faire connaître les organismes de la communauté qui offrent des services aux jeunes et à leur famille, les membres du comité PAS ont souhaité mettre à la disposition du personnel des écoles ciblées une variété de dépliants. « En étant mieux informés, les enseignants et les professionnels de ces écoles pourront mieux diriger les parents et les élèves vers les ressources pouvant leur apporter de l’aide » affirme Nancy Delisle, directrice de l’école Barthélémy Joliette.

La fabrication des présentoirs a été effectuée par les Ateliers du Carrefour, projet préparatoire à l’emploi permettant à des jeunes de participer à une formation semi-spécialisée en produits de bois et de développer des compétences en ateliers dans le but d’améliorer leurs habiletés de travailleur. L’un des participants des Ateliers du Carrefour considère que : « c’est une belle expérience de travail. Cela me rend fier que nos réalisations faites dans l’atelier puissent servir à d’autres gens. »

Ainsi, la mise en valeur de ressources complémentaires telles que les maisons de la famille, les maisons de jeunes, les organismes alimentaires et d’aide à l’emploi permettra l’augmentation du référencement et contribuera avantageusement à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes Lanaudois.