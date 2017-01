Le gouvernement du Québec soutient le 35e Festi-Glace de la MRC de Joliette

Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 5 000 $ au 35e Festi-Glace de la MRC de Joliette, qui se déroulera du 3 au 12 février prochain. L'attribution de cette aide financière a été annoncée par la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet.

« Parcourir une patinoire naturelle de neuf kilomètres en plein cœur de Lanaudière est une façon merveilleuse de profiter pleinement des joies de l'hiver et de faire découvrir cette magnifique région aux touristes. Je ne suis pas surprise que cet événement soit rapidement devenu une véritable tradition pour la population locale et régionale », a fait savoir la ministre Boulet.

« Le Festi-Glace est l'occasion de faire connaître la grande créativité des artistes d'ici, de montrer notre savoir-faire et de partager notre amour de la saison hivernale. Je salue le travail des organisateurs et des bénévoles, lesquels contribuent, d'année en année, à faire vivre de beaux moments aux festivaliers », a fait savoir la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault.

L'aide financière de 5 000 $ accordée par le ministère du Tourisme provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.