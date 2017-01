Entrée en fonction d’un greffier et secrétaire-trésorier adjoint au service du greffe de la municipalité de Saint-Charles-Borromée

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, M. Claude Crépeau, est fier d’annoncer la nomination de Me David Cousineau au poste de greffier et secrétaire-trésorier adjoint. Les membres du conseil municipal de Saint-Charles-Borromée ont entériné à l’unanimité l’embauche de Me Cousineau lors de la séance ordinaire du 21 novembre dernier.

Me David Cousineau possède une solide expertise en matière juridique. Au niveau académique, il possède une maitrise en administration des affaires et un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.

Fort d’une bonne expérience, il connait bien le monde juridique et la région, pour avoir oeuvré pendant 8 ans comme greffier spécial et registraire des faillites pour le ministère de la Justice ici même à Joliette.

« Nous sommes très heureux d’accueillir David Cousineau dans notre équipe pour planifier et diriger notre Service du greffe. Saint-Charles-Borromée pourra compter sur la compétence et l’expérience reconnues de Me Cousineau » a déclaré M. Claude Crépeau.

Me David Cousineau entrait officiellement en fonction le mardi 3 janvier 2017.