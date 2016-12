Budget: Gel de taxes pour 2017 à Joliette

Lors de la séance extraordinaire tenue le 19 décembre, le maire de Joliette Alain Beaudry dévoilait les détails du budget 2017 qui s’élève à 66,1 M$. Un budget soigneusement comptabilisé qui traduit les objectifs stratégiques du conseil tout en faisant preuve de réalisme et de prudence dans la définition des projets à réaliser.



Conclusion? Le taux de taxes sera maintenu pour chaque catégorie d’immeuble, le taux de base demeurant à 0,85 $. Les propriétaires d’immeuble à six logements et plus verront même leur taux diminuer à 0,96 $ pour neutraliser l’impact de la hausse du nouveau rôle.



Parmi les facteurs permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire, le maire Beaudry tient à souligner l’ampleur des redevances que la Ville reçoit pour la bonne gestion des matières résiduelles. « Nous savons que la nouvelle façon de faire pour disposer de déchets impose un changement d’habitudes important pour les citoyens. Mais leurs efforts sont récompensés. Cette année seulement, nous recevrons 200 000 $ de plus qu’à l’habitude de la part de Recyc-Québec dans le cadre du Régime de compensation. »



Par ailleurs, l’élaboration du budget 2017 a été l’occasion pour le conseil municipal de consolider des programmes et des projets permettant l’atteinte d’objectifs concrets d’amélioration continue sur le territoire. « Nous sommes fiers des programmes de subventions mis en place ces dernières années au niveau du patrimoine et de la rénovation des façades au centre-ville notamment. » Monsieur Alain Beaudry souhaite ainsi que les propriétaires et commerçants se prévalent de ces opportunités qui profiteront au final à tous les citoyens.



Travaux majeurs à venir Sur le plan de l’entretien et de la réparation du réseau et des infrastructures, 2017 sera notamment marquée par la réfection de la rue Notre-Dame (entre

Saint-Paul et Saint-Charles-Borromée), du boulevard Base-de-Roc et de la rue J.-F.-Kennedy.



Suivant les consultations présentement menées auprès de jeunes dans les écoles secondaires du territoire, le parc des Dalles fera aussi l’objet d’un réaménagement d’envergure avec la mise en place de nombreuses nouvelles structures récréatives.



Par la présentation de son budget 2017, le conseil municipal confirme sa volonté d’investir dans des projets structurants qui profitent à l’ensemble de la population, tout en demeurant compétitifs sur le plan des villes où il fait bon vivre!