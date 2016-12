Lumière sur les étudiants et les enseignants du département de Musique du Cégep à Joliette!

Les étudiants et les enseignants en Musique du Cégep à Joliette ont connu un automne haut en couleur. Plusieurs spectacles donnés, présence radiophonique et télévisuelle, participation à des événements de grande importance; c’est la tête haute et le cœur rempli de fierté qu’ils terminent cette session d’automne 2016.

Les Canadiens de Montréal

Lors de la partie d’ouverture de la saison 2016-2017 des Canadiens de Montréal le 18 octobre dernier, Jérémy Hoste, étudiant en batterie au Cégep avec l’enseignant Martin Marcotte, faisait partie du groupe des 24 musiciens qui ont donné des frissons à tous les spectateurs au Centre Bell ainsi qu’aux téléspectateurs lors d’une prestation de percussions. Ce fut une expérience extraordinaire pour lui qu’il n’est pas près d’oublier!

Médium large

Trois étudiants du profil Musique traditionnelle, Rémi Pagé, violoniste, Élisabeth Moquin, violoniste, Simon Degrave, banjoïste ont donné une entrevue le 5 décembre en matinée, accompagnés par Éric Beaudry, enseignant de guitare traditionnelle, à l'émission Médium large animée par Catherine Perrin, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première.

Ils y ont dévoilé leur passion pour la musique traditionnelle, un style musical populaire à l'échelle mondiale et dont le Cégep à Joliette est fiers d’être le seul établissement à offrir ce genre de profil.

Pour écouter l'entrevue complète : http://bit.ly/2g34fa7

Voivod

Daniel Mongrain, enseignant en guitare électrique au Cégep, revient tout juste d’une tournée européenne avec le mythique groupe de heavy métal Voivod. Daniel a eu l'occasion de jouer, entre autres, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France. C’est avec grand plaisir qu’il partagera son vécu avec ses étudiants à la prochaine session!

Belle et Bum

La session d’automne 2016 se terminera en beauté pour le département de Musique du Cégep, alors que deux de ses enseignants, Pierre Grimard enseignant de piano et musicien de l’House Band de Belle et Bum et Éric Beaudry enseignant de guitare traditionnelle, guitariste et chanteur du groupe reconnu internationalement, De temps Antan, seront mis à l’honneur dans l’émission spéciale du temps des fêtes de Belle et Bum, sur les ondes de Télé-Québec. Les 30 décembre et 5 janvier prochains en soirée, célébrez avec eux, ils enflammeront le Théâtre National pour ce spécial de fin d’année, c’est garanti!

Soyez à l’écoute et bonnes célébrations à tous!

Le Cégep tient à remercier et à féliciter tous ces étudiants et ces enseignants qui savent si bien transmettre leur passion pour la musique, tout en faisant rayonner notre institution!